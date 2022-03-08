Мы рассчитываем на соблюдение тишины, но есть сигналы, что оккупанты обстреливают гумкоридор
Ирина Верещук заявила, что Украина рассчитывает на соблюдение прекращения огня в рамках "зеленого коридора". Однако уточнила, что поступают сигналы о том, что россияне обстреливают гуманитарный груз.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в новом обращении о ситуации с доставкой гуманитарного груза в Мариуполь, пишет 24 канал.
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Есть информация, что враг стреляет по гумкоридору
Верещук напомнила, что гуманитарный груз следует в Мариуполь. Украина рассчитывает, что обязательства, которые взяла на себя российская сторона, официально предупредив Красный Крест, будут выполнены. Речь идет о соблюдении режима прекращения огня.
Но сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза.
– подчеркнула министр.
Она обратилась к государству-агрессору, отметив, что есть договоренность, что Красный Крест будет посредником в переговорах. Она напомнила, что украинская и российская сторона подтвердили свои намерения открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь – Запорожье – Мариуполь для эвакуации людей и доставки гуманитарного груза.
Верещук подытожила: если обстрелы повторятся, Украина обратится в Международный трибунал.
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