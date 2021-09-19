Мы разные, но равные, – Денисова призвала воздержаться от дискриминации на Марше равенства

В Киеве 19 сентября запланирована акция КиевПрайд 2021. Людмила Денисова призвала украинцев быть толерантным и воздержаться от дискриминации.

Детали от Денисовой

Уполномоченная по правам человека обратилась к правоохранителям и чиновникам по поводу Марша равенства. Она призвала их обеспечить порядок во время демонстрации.

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Денисова отметила важность гарантировать безопасность участникам марша в поддержку ЛГБТ.

Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах с рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные,

– отметила чиновница.

Что известно о Марше равенства

Главная тема акции – "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Демонстранты требуют ввести в действие законопроект №5488 о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ + и другим группам.

На акцию собрались и несколько десятков противников Марша равенства. Они принесли плакаты с надписями "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья – это естественно" и т. д.

Полный текст Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Сегодня в Киеве состоится Марш равенства – мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ+.

Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах с рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.

Уважать право каждого человека быть собой!

Мы разные, но мы равные!