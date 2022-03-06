Мы решили оставаться в Украине до последней минуты, – Арахамия

Украинские власти решили оставаться в Киеве, в Украине до последней минуты жизни в этой войне и вести свой народ к победе.

Об этом в интервью Fox News сказал представитель украинской делегации в переговорах с Россией Давид Арахамия.

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Несколько дней назад у нас был серьезный разговор и решили оставаться в Украине до последней минуты. И если мы должны погибнуть, мы станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови. Это очень сильный сигнал для России,

– рассказал Арахамия.

Он отметил, что поддержка президента Владимира Зеленского беспрецедентна: 95% украинцев поддерживают его действия. Это происходит потому, что он не покинул Киев.

В то же время у российских солдат очень низкий уровень мотивации, ведь Кремль "посылает молодых людей, которые не понимают, почему и за что они воюют здесь", добавил украинский нардеп.

"Хотя у них есть самолеты и оборудование, наши люди продолжают борьбу, и у нас есть миллионы людей, которые готовы воевать. Нам просто нужно больше оружия, чтобы дать им, и я уверен, что мы победим", - подчеркнул Арахамия.

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