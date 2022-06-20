"Мы самая тупая часть": оккупант жалуется жене, что еще не скоро вернется с войны

Шансы россиян вернуться домой с войны против Украины очень минимальны. Кажется, это уже начало доходить даже до них.

Потери российских кафиров достигают просто безумных масштабов, поэтому о ротации захватчики могут забыть. Они уже потеряли всякую надежду одержать хоть какую-то "победу" и мечтают только об одном – как вернуться домой, можно даже с повреждениями.

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Россияне хотят домой

Наши разведчики перехватили очередной разговор российского оккупанта с его пассией. Он плачет из-за отсутствия ротации и хочет домой.

Как рассказал кафир, он находится на войне с самого начала, уже "устал" и хочет домой. Он ищет разные способы избежать смерти от ВСУ, но пока ничего толкового ему придумать не удается.

По словам россиянина, его командир сообщил о том, что они здесь "еще надолго". Кроме того, его бригада из Сахалина планирует воевать против Украины 6 месяцев, в то время как другие бригады – 3 – 4 месяца. Впрочем, воевать так долго им удастся, ведь от их бригады уже остались жалкие остатки. На Сахалине уже тоже никого не осталось – всех бросили на войну против Украины.

Спасти кафиров от гибели может разве что справка о болезни, но выдавать ему такую никто не собирается.

Мы здесь надолго не потому, что мы "наиболее боевая часть", а потому, что мы "наиболее боевая часть",

– сказал оккупант.

Война России против Украины: последние новости

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Россияне нанесли 14 ракетных ударов по Югу. В результате вражеских обстрелов в Одессе сгорел склад. К счастью, пока нет никакой информации о пострадавших или погибших среди гражданского населения.

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