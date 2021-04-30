Юрий Витренко заявил, что не позволит олигарху Игорю Коломойскому контролировать государственные компании. "Нафтогаз" уже нарабатывает соответствующие методы.

Детали от Витренко

В Украине нет острой необходимости разделять активы, однако этот вопрос таки проанализируют. Об этом заявил новоназначенный руководитель НАК "Нафтогаз Украины" на пресс-конференции.

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Неправильно, когда Коломойский контролирует какие-то государственные активы. Все необходимое для того, чтобы Коломойский не контролировал никакие государственные компании, будет сделано,

– заявил чиновник.

В то же время способ, которым это планируют обеспечить, дополнительно изучают. Его согласуют с государством.

Заметим, Витренко предлагает Коломойскому объединить "Укрнафту" и "Укртатнафту". По словам чиновника, контрольную долю активов от возможного образования следует передать государству, а олигарху – дивиденды.

Главное о назначении Витренко