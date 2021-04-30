Мы сделаем все, чтобы Коломойский не контролировал государственные активы, – Витренко
Юрий Витренко заявил, что не позволит олигарху Игорю Коломойскому контролировать государственные компании. "Нафтогаз" уже нарабатывает соответствующие методы.
Источник:"Нафтогаз"
Детали от Витренко
В Украине нет острой необходимости разделять активы, однако этот вопрос таки проанализируют. Об этом заявил новоназначенный руководитель НАК "Нафтогаз Украины" на пресс-конференции.
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Неправильно, когда Коломойский контролирует какие-то государственные активы. Все необходимое для того, чтобы Коломойский не контролировал никакие государственные компании, будет сделано,
– заявил чиновник.
В то же время способ, которым это планируют обеспечить, дополнительно изучают. Его согласуют с государством.
Заметим, Витренко предлагает Коломойскому объединить "Укрнафту" и "Укртатнафту". По словам чиновника, контрольную долю активов от возможного образования следует передать государству, а олигарху – дивиденды.
Главное о назначении Витренко
- 28 апреля правительство уволило председателя правления "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева. Решение мотивировали многомиллионными убытками компании. На вакантную должность назначили временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
- Кроме того, Кабинет Министров уволил весь состав наблюдательного совета "Нафтогаза" однако впоследствии их переизбрали в том же составе.
- В компании возмутились увольнением Коболева и назвали действия правительства "юридическими манипуляциями".
- Витренко же говорит, что устранение его предшественника – логичное решение.
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