Новоназначенный глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал реакцию международных партнеров на смену руководства госпредприятия. Ранее в США и G7 обеспокоились из-за этого.

Витренко заявил, что наши международные партнеры всегда поддерживали Украину, поэтому их реакция понятна. Однако в "Нафтогазе" есть ряд проблем.

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Их беспокойство понятно. Просто замечу, что есть ряд проблем, которые надо решать. Это вопрос проведения конкурсного отбора членов наблюдательного совета,

– заметил Витренко.

Заметим, послы G7, отреагировав на кадровую перестановку в "Нафтогазе", заявили, что важно, чтобы от политического вмешательства было свободно функционирование госпредприятия. Эффективное управление такими компаниями имеет решающее значение.

В Госдепе США отметили, что уважение к корпоративному управлению и добропорядочности при назначении персонала в энергетическом секторе – важно для уверенности в приверженности Украины реформам.

Кадровые проблемы в наблюдательном совете

Витренко напомнил, что сейчас наблюдательный совет "Нафтогаза" состоит из 7 членов: 4 независимых и 3 представителей государства. Глава предприятия сказал, что есть вакансия, а также один из членов не приступил к исполнению обязанностей. Еще у двоих истекает срок полномочий, поэтому нужно проводить конкурс.

Текущий состав наблюдательного совета, по словам Витренко, был избран за рамками стандартной процедуры. Чиновник подчеркнул, что для "Нафтогаза" необходимо, чтобы был полный состав наблюдательного совета, избранного прозрачно. Общество должно ему доверять.

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