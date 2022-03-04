Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества, – Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС.

Министр добавил, что российский агрессор продолжает наносить мощные удары по территории Украины.

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Атака на Запорожскую АЭС

Галущенко добавил, что российских оккупантов не останавливают ни многотысячные человеческие жертвы, ни трагедии. По его словам, сейчас агрессор хочет уничтожить весь мир. Ведь враг в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции из:

танков,

градов,

другой тяжелой артиллерии.

Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества,

– подчеркнул министр.

Галущенко сказал, что агрессор прекрасно отдает себе отчет в катастрофических последствиях таких действий. На площадке станции идет бой, распространяется пожар.

Министр добавил, что сейчас речь идет о войне на уничтожение, "уничтожение человечества и нашей планеты".

Ядерная и радиационная безопасность врага не волнует. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны,

– акцентировал министр.

Глава Министерства энергетики также сообщил, что Украина уже несколько дней старается донести эту информацию до МАГАТЭ, требуя вмешательства этой международной организации и жестких решений относительно российского агрессора. Однако пока это безрезультатно.

По словам Галущенко, Украина требует не просто получения профессиональной оценки этих событий, но и реального вмешательства и введения жесточайших мер. В частности, со стороны НАТО и стран, которые владеют ядерным оружием.