На головній сторінці німецького видання Der Spiegel розмістили фото електростанції та напис "Російські війська атакують найбільшу АЕС у Європі".
Важливо В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція
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Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС та створюють загрозу ядерної небезпеки. Німецькі ЗМІ вже б'ють на сполох.
На головній сторінці німецького видання Der Spiegel розмістили фото електростанції та напис "Російські війська атакують найбільшу АЕС у Європі".
Важливо В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція
Доповнюємо...