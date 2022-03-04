На головній сторінці німецького видання Der Spiegel розмістили фото електростанції та напис "Російські війська атакують найбільшу АЕС у Європі".

Важливо В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція

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