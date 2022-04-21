"Мы – тайная лаборатория": переселенка создает "боевых гусей" во Львове – увлекательное видео

Во Львове появились "боевые гуси". Их производят с помощью швейной машинки, иглы, нити и ножниц.

Разработала "биоружие" львовянка Елена, а производит его переселенка из Чернигова Антонина. У них – своя "тайная лаборатория".

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"Мы шьем ночью, когда никто нас не видит, ничего не знает. Вскоре такая лаборатория появится на рынке Украины", – пошутила мастерица.



"Боевые гуси", которые создают во Львове / Скриншот с видео 24 канала

Драматическая история мастера из Чернигова

История бегства Антонины от войны драматична. До конца женщина отказывалась верить в происходящее.

С работы написали: "Мы не уходим, началась война". Я не верила, оптимистка,

– поделилась переселенка.

Она рассказала, было слышно, как бомбят из Беларуси, но женщина не реагировала. Однако когда с неба начали падать бомбы, то понятно, что ситуация намного сложнее.

Разработчицы "боевых гусей" не были знакомы лично

Когда началась полномасштабная война, львовянка Елена обзванивала всех, кого знала, в тех регионах, где уже раздавались взрывы. Среди них была и Антонина.

Они не были лично знакомы, но общались в интернете по рукодельным делам. Елена знала, что мастер шьет куклы, поэтому пыталась помочь с их реализацией во Львове.

"Когда я позвонила, она (Антонина – 24 канал) рассказала, что сидит в погребе с детьми. Они напуганы, постоянно слышны взрывы, ситуация – страшная", – рассказала львовянка. Поэтому еще в первые дни она и призвала рукодельницу ехать во Львов.



Антонина и Елена с "боевыми гусями" / Скриншот с видео 24 канала

Война выгнала Антонину в никуда

Антонина до конца не верила, что придется покидать родной дом. Однако проходили дни обстрелов и жизни без электричества в подвале. Война выгнала ее с детьми в далекое путешествие в никуда. Муж остался в Чернигове в терробороне.

Уехать нам было очень сложно. Мы уехали за 2 дня до того, как взорвали мост – сообщение с Киевом. Вероятность обстрела была 50%,

– поделилась переселенка.

Несмотря на страх бежать, сидеть дома тоже было страшно. Поскольку электричество отсутствовало, сирени не было слышно. Остаться с детьми стало небезопасно.

Так женщина очутилась во Львове. Чтобы там спасаться от болезненных мыслей и не позволить отчаяться, Елена, принявшая женщину с детьми у себя, разработала гусей.

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Леся Никитюк натолкнула на создание изделий

На тему изделий натолкнула ироническая песня Леси Никитюк "Сіла птаха". В ее тексте есть фразы: "еще у нас на вооружении есть гуси, они в небе самолеты таранят все" или же "ту птицу ученые западные растили в тайных голубятнях за Днепром".

Песня Леси Никитюк "Сіла птаха": смотрите видео

Как создают "боевых гусей"

Антонина, которая десятки лет шила милых кукол, перепрофилировалась на "боевых гусей". Для их создания сначала производят раскраску на ткани, затем выстрачивают каждую деталь, вырезают, выворачивают. Самая сложная часть – ровно выстрочить.

Эта работа – не только избавление от депрессии, но и возможность заработать себе и детям на хлеб. Каждый желающий может заказать себе "боевого гуся", зайдя на страницу Антонины в соцсетях.

Кроме гусей себе можно приобрести и куколок, которых мастерица из Чернигова шила еще в мирной жизни.

Сейчас гусей шьют уже несколько видов. Теперь на них есть разные надписи: "Сделано в лабораториях Украины", "Боевой гусь Украины".

За творчеством мечтают о победе. Уже знают, что сделают после нее в первую очередь. "Пожалуй, подарим мэру нашего города боевого гуся. И мэру, и губернатору подарим. Сейчас у них должно быть тайное биологическое оружие", – поделилась Антонина.

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Если вы встретите таких "боевых гусей" в соцсетях или в центре города, то не нужно звонить в спецслужбы. Просто приобретите такое и себе – и доброе дело сделаете, и будете иметь "тайное оружие" против оккупантов.

Как во Львове создают "боевых гусей": смотрите сюжет 24 канала