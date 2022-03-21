Мы требуем закрыть границу Польши для транзита европейских товаров в Россию, – посол

РФ продолжает экспортировать товары из-за рубежа. Однако Украина требует закрыть границу для транзита европейских товаров в Россию, в частности из Польши.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире 24 канала.

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О требовании закрыть границу для транзита российских товаров

По его словам, ранее было принято решение, что РФ прерывает контракт на закупку российского газа.

Также мы требуем, чтобы Польша закрыла границу для транзита европейских товаров в Россию. Это будет серьезным ударом по экономике РФ,

– заявил посол Украины в Польше.

Могут ли на уровне официальных властей запретить фурам доставлять товар из Польши в Беларусь? Андрей Дещица ответил, что Посольство ожидает этого решения.

"Польша была готова это сделать с другими странами. Речь идет, в частности, о Литве. Такие разговоры ведутся, и мы настаиваем, чтобы это решение приняли как можно быстрее. А пока деятельность активистов также имеет свой эффект", – пояснил посол.

Об аресте российского имущества в Польше

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Дещица рассказал, что российского имущества, которое находится в Польше, не так много, но есть финансовые активы и некоторая недвижимость, которые Польша может арестовать.

О каких цифрах идет речь, я сказать не могу, однако это не очень большие суммы, ведь РФ с Польшей не поддерживала интенсивных связей в последнее время, и соответственно не имеет много имущества россиян,

– сказал посол.

По его словам, дом, в котором расположено Посольство Украины в Польше, принадлежал Советскому Союзу и никогда официально не был передан нашей стране. Но 18 марта президент Варшавы навсегда отклонил заявление России с претензиями на этот дом. Поэтому он теперь принадлежит Украине, в частности нашему Посольству.

"Здесь есть несколько домов, которые принадлежали Советскому посольству, а затем были переданы РФ. Сейчас время, чтобы эти дома справедливо передали Украине", – сказал Дещица.

К слову, Варшава поддерживает запрет грузоперевозок через Польшу в Россию и Беларусь. Однако решение о прекращении этого относится к компетенции Евросоюза. Также Польша требует эмбарго на российский газ, нефть и уголь.

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