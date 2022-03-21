Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

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Про вимогу закрити кордон для транзиту російських товарів

За його словами, раніше було прийнято рішення, що РФ перериває контракт на закупівлю російського газу.

Також ми вимагаємо, щоб Польща закрила кордон для транзиту європейських товарів у Росію. Це буде серйозним ударом по економіці РФ,

– заявив посол України в Польщі.

Чи можуть на рівні офіційної влади заборонити фурам доставляти товар з Польщі до Білорусі? Андрій Дещиця відповів, що Посольство очікує на це рішення.

"Польща була готова це зробити з іншими країнами. Йдеться, зокрема, про Литву. Такі розмови ведуться, і ми наполягаємо, щоб це рішення прийняли якнайшвидше. А поки діяльність активістів також має свій ефект", – пояснив посол.

Довідка! На кордоні Польщі та Білорусі активісти вже кілька днів блокують фури, які їдуть з Європи до Росії та Білорусі. Активісти вимагають припинити торгівлю між ЄС та Росією. Яскраві фото та деталі – дивіться у статті.

Про арешт російського майна в Польщі

Дещиця розповів, що російського майна, яке знаходиться в Польщі, не так багато, але є фінансові активи і деяка нерухомість, які Польща може арештувати.

Про які цифри йде мова, я сказати не можу, проте це не дуже великі суми, адже РФ з Польщею не підтримувала інтенсивних зв'язків останнім часом, і відповідно не має багато майна росіян,

– сказав посол.

За його словами, будинок, в якому розташоване Посольство України у Польщі, належав Радянському Союзу і ніколи офіційно не був переданий нашій державі. Але 18 березня президент Варшави назавжди відхилив заяву Росії з претензіями на цей будинок. Тому він тепер належить Україні, зокрема нашому Посольству.

"Тут є кілька будинків, які належали Радянському посольству, а потім були передані РФ. Зраз час, щоб ці будинки справедливо передали Україні", – сказав Дещиця.

До слова, Варшава підтримує заборону вантажоперевезень через Польщу в Росію та Білорусь. Однак рішення про припинення цього належить до компетенції Євросоюзу. Також Польща вимагає ембарго на російський газ, нафту та вугілля.

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