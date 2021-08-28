Оккупация и попытки побега

Александру было 11 лет, когда началась война с Россией. Вместе с матерью они выехали на море, а отец остался. Уже возвращаясь, на одном из блок-постов их с отцом попросили выйти из машины.

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Никто войной это тогда не считал. Все до определенного момента. Говорили, что что-то происходит вокруг, то, что противоречит нормальной человеческой жизни. Говорили, что надо ехать,

– вспоминает Александр.

Возвращаясь, нам сказали выйти, мы выбежали из машины и спрятались за какую-то школу, прилечь. Всякие звуки интересные были вокруг", – рассказывает парень.

После 9-го класса Александр поступил в частный колледж в Киев. С ним временно переехали и родители.

Однако, я не в тот круг общения попал, не тот интерес был и обучение мое отошло на второй план. Я на все забил, сейчас имею вторую попытку,

– говорит парень.

Олегу из Луганской области также исполнилось 11 лет, когда началась российско-украинская война. Он вспоминает, как в конце мая 2014 года начались бои на краю города.

"Там были первые схватки и это нас перепугало. С каждым днем было все хуже и хуже. Те люди, которые пришли, захватили корпус СБУ. Я учился в одной из школ. Мои родители были на работе и позвонили моей бабушке. Они попросили забрать меня, там что-то начиналось", – вспоминает Олег.

Чтобы мальчик был в безопасности, его отвезли в дом, который находился на краю города. Это был один из дней, когда еще не закончился учебный год. В 2014 году он завершился на неделю раньше. Однако, атмосфера накалялась, поэтому Олег вместе с матерью уехали в Киев, а отец остался.

По словам парня, мать объясняла, что это временный отпуск на две недели. В Киеве мальчик пошел в школу, однако проучился там только до октября 2014 года. В Луганской области оставались бабушки и дедушки. Олег вспоминает, что света на оккупированных территориях не было несколько месяцев.

Связи тоже не было, поэтому мои родители не знали, что с их родителями. Было очень сложно выехать к ним, если у тебя не было машины. Мой дедушка один раз уехал и позвони мамочке - у нее были слезы, потому что было неожиданно и она наконец узнала, что с ним все в порядке,

– рассказывает Олег.

Парень вспоминает, как садился на поезд "Киев – Луганск", чтобы проведать родственников и отдать генератор на случай, если света снова не станет. Через некоторое время семья окончательно вернулась в Луганскую область.

"В любом месте, где бы ты ни находился – встречаешь людей и с оружием. На рынке ты видишь как солдаты что покупают или просто ходят, но у них было оружие и это сильно напрягало", – говорит Олег.

"Воспитание" детей в ОРДЛО / Фото из ресурсов оккупированного Донецка

После оккупации Владислав из Донецкой области также выехал с матерью в Украину. Парень рассказывает, что в его селе ничего, фактически, не осталось.

"Там один фонарь возле магазина и все. Есть разрушенные дома, но мне даже нравится, как все цело, а одна стена обвалилась. Это очень красиво. Пустые улицы, интернет плохо ловит. Обычная деревня, вообще ничего нет. Там есть блок-пост, который проезжаешь. Вот и все", – рассказывает парень.

В школу Владислав не ходил целый учебный год. Родители рассказывали мальчику, что "Россия проявляет агрессию. Поэтому надо переехать, чтобы быть в безопасности". Домой он так и не вернулся. Вместе с семьей они перебрались впоследствии в Мариуполь.

"Я и до этого еще год пропустил, потому что у меня был перелом двух рук и я попал в больницу. За всю жизнь я так прилично пропустил школу. Плохо получилось, но потом догнал, ВНО сдавал. Кстати, успешно. А из моего села все друзья перебираются, кто куда", – говорит Владислав.

Одежда и лекарства: дорого и для"избранных"

В Луганской области высокие цены на одежду. Олег рассказывает, что завозят его через российско-украинскую таможню, где дают взятки, а потом везут в частные предприятия. Поэтому, говорит парень, когда приезжаешь в Украину – все кажется дешевым. В так называемой "ЛНР" также появился "Госбанк" и карточки, которыми люди могут рассчитываться в магазинах, используя пин-коды.

Нас отрезали от мира. Поэтому, в Украине все кажется таким инновационным,

– говорит Олег.

По его словам, во время коронавируса в некоторых аптеках лекарства продавались не всем, "ведь вдруг они понадобятся "избранным" – депутатам или министрам".

"Для обычных людей они не совсем были доступными, надо было иметь связи, чтобы достать. То есть, есть верхушка, а есть обычный люд", – отмечает парень.

В школу так называемой "ЛНР" Олег пошел в 5 классе. Еще тогда, вспоминает мальчик, преподавали давнюю историю Украины. Однако, через некоторое время этот предмет отменили, а книги заменили на новые учебники. В частности, "Историю Отечества" обучали по книжкам "Истории России" под видом гуманитарной помощи Кремля. В неделю дети также имели один час "Украинского языка" и два – "Украинской литературы". В 2019 году государственный язык Украины отменили.

"В моей школе повезло и взгляды на политику были более нейтральные. Но, например, учитель по "Правоведению" и "Русскому языку" были направлены на Россию. Мы учили гимн республики по "Русской литературе" на оценку. Это учительница захотела и сказала: "Вот все знают гимн, а вы не знаете, учите", – говорит Олег.

"Я знаю, кем я являюсь и мне этого достаточно"

В школе, где учился Александр, также отменили "Историю Украины". По его словам, несмотря на регион, в его учебном заведении всегда преподавали на украинском языке. Однако, в 7-м классе предмет "Украинский язык" сделали факультативным, то есть не обязательным.

"Я некоторое время ходил, а потом тоже прекратил. Я там один сидел, мне скучно было. Там до сих пор не понятно в какую сторону двигаться. Люди с переменчивыми политическими взглядами очень остро воспринимают всю эту ситуацию. Они не знают, куда и что, на каком языке разговаривать и как позиционировать себя. У меня такой позиции нет, потому что я знаю, кем я являюсь и мне этого достаточно", – говорит Александр.

По его словам, многие учителя уволились и уехали. В частности, предмет "География" был в расписании, но на практике вовсе не преподавался до конца учебного года из-за нехватки кадров. Парень вспоминает как "полным ходом шла агитация молодых кадров".

"Эти учителя были высшей категории и им не было смысла в чем-то себя угнетать. Они преподавали 30 лет на украинском, а после этого резко на русский перепрыгнуть? Я думаю, что будет тяжело", – смеется Александр.

В школе, где парень учился до 9-го класса, никто из одноклассников не поступал в Украину "даже не рассматривал такой вариант". По словам Александра, в школе действовала "абсолютная пропаганда конкретных пророссийских ценностей, в частности, русского языка и даже президента РФ".

"Песни пели, как в тех анекдотах: "Владимир Путин – молодец". До такого маразма это все доходило. Чтобы выполнить домашнее задание по "Правоведению", ты должен ссылаться на какие-то справки из законов "ЛНВ", вплоть до такого", – отмечает Александр.

Парень вспоминает, как посреди урока в класс зашла неизвестная женщина, раздала листовки и сказала: "Вам это надо выучить на понедельник". На листовке был гимн "ЛНР".

"Ты должен был знать его, ты же "гражданин страны". Там же "страна", очень смешная ситуация", – смеется Александр.

"Игры донских казаков" в Луганском национальном университете им. Шевченко / Фото подконтрольных боевикам СМИ

ВНО, ЕГЭ ли внутренний экзамен?

В 11-м классе дети на оккупированных территориях могут сдавать три экзамена: Внешнее независимое оценивание (ВНО) – если вступаешь в Украину, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – если вступаешь в вузы Российской Федерации или внутренний – если оставался в Луганской области.

"Когда я ездил сдавать ВНО, то познакомился с девочкой из другой школы Луганской области. Ей сказали, что не выдадут аттестат после того, как узнали, что она сдает ВНО", – говорит Олег.

По его словам, дата сдачи экзаменов в Луганской области совпадала с датой, когда проходило ВНО. Поэтому, надо было выбрать, что именно ты сдаешь. Если ты хочешь поступать в русские вузы, ты должен был сочинять ЕГЭ. У каждой школы, по словам парня, была такая возможность. Для этого дети должны были написать заявление.

Олег вспоминает, что те, кто хотел учиться в России, должны были просыпаться около 4:00 утра и идти на автобусы, которые специально формировались. После этого дети пересекают украинско-российскую таможню и ехали в Российскую Федерацию, где сдавали экзамены. Для тех, кто хотел остаться, высшие учебные заведения Луганской области сами организовывали вступительные экзамены.

"Это как в СССР было. Если ты хочешь вступить в Луганск, то можешь поступать и по результатам ЕГЭ. То есть, если в Россию тебе не получится, то ты можешь сюда, в Луганскую область", – говорит Олег.

"У меня несколько одноклассников сдавали ЕГЭ, ВНО хотели составить больше людей. Но не у всех это получилось. Когда ты вступаешь в Украину, не очень об этом говорят, только, если есть доверительные отношения. Я могу догадываться, потому что видел, как в коридорах договаривались про репетиторство, шептались с учителем, спрашивали как поступить по программе "Донбасс – Украина", – рассказывает Олег.

Парень рассказывает, что большинство своего времени в Луганской области сидел дома. До карантина несколько раз выезжал в Украину.

"Я привык дома больше сидеть или гулял с братом. Я не так сильно контактировал с одноклассниками", – говорит Олег.

Олег рассказывает, что в "ЛНР" на выходных часто происходили концерты "чтобы развеселить народ". В ОРДЛО также появилось мероприятие "День Республики". "Праздновали" его 12 мая, а в Донецкой – 13 мая.

"В карантин чуть ли не каждую неделю кто-то из российских певцов приезжал. На "День республики" там даже салют был. 9 мая он длился целых десять минут, очень много денег уходило на эти меры", – говорит Олег.

Дети на оккупированной территории Украины / Фото с ресурсов оккупированного Донбасса

Для того, чтобы въехать в Луганск, надо иметь Луганскую прописку. Иначе тебя не впустят, подчеркивает Олег. Он вспоминает, как однажды переходил с другом таможню, чтобы попасть в Украину.

"Кто-то из военных, кто регулирует ее, сказал кому-то из людей: "Обращайтесь в Министерство иностранных дел республики". Мы стояли с другом и смеялись, что в Луганске оно есть. Не знаю о какой ситуации шла речь, но скорее всего о том, что у человека не было луганской прописки. Это была хорошая шутка", – смеется Олег.

Александр рассказывает, как проходил через блок-пост в Станице Луганской. Основное количество пенсионеров, говорит парень, регулярно выходит за пенсией в Украину через этот пропускной пункт.

"Это настоящее испытание, особенно летом, когда натянутые тенты железные, стоят 200-300 человек в кучке и нет как развернуться, стоят под жарой. Там стабильно дежурит несколько машин скорой медицинской помощи, которая забирает дедушек и бабушек, которым становится плохо. В такой атмосфере проходить этот пункт часов 5-трудно", – говорит Александр.

"Я очень рад, что вернулся в Украину"

Олег рассказывает, его семья понимала, что в Луганской области "никакого будущего нет и в Украине больше возможностей реализовать себя". В университет в Украине он поступил по программе "Донбасс-Украина" на бюджет. Однако, вся его семья осталась в Луганской области, потому что "у них там работа и свой дом".

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Сюда могут вступать дети с временно оккупированных территорий Крыма и дети из прифронтовой зоны, которые учились на границе разграничения. Если ты не сдал ВНО, рассказывает парень, то есть возможность сдать другие экзамены. Для этого надо прийти в образовательный центр "Донбасс-Украина", где выдадут направление. После этого надо сдать два экзамена: по украинскому языку и истории Украины, а третий экзамен сдает отдельно каждый университет. Детям государство также предоставляет стипендию – 4500 грн и обеспечивает проживанием в общежитии.

Олег говорит на украинском языке. В Луганской области он занимался с репетитором в онлайн-формате. Говорит, ВНО сдал на высокий балл.

"Я считаю, что этот язык более соловьиный. Этот язык нужно знать. Возможность поехать туда есть, но могут возникнуть проблемы. Мне неприятно многое помнить. Я очень рад, что вернулся в Украину. Не очень позитивное прошлое", – говорит парень.

"Мам, я хочу в Украину"

Александр рассказывает, что в основном все одноклассники сдавали ЕГЭ, их организованно на автобусах вывозили в Россию. Из всей школы он единственный, кто поступил по"квоте-2".

"Когда мне вступать надо было, я сказал: "Мам, я хочу в Украину". И она нашла эту программу. Я здесь родился, эта страна – ближе мне. Там все гораздо сложнее. Здесь какой-то проход к цивилизации, именно к цивилизации. Там тоталитаризм царит, мне такое не нравится. Это я про Россию сейчас, потому что на оккупированных территориях он там еще игрушечный. Надумали себе что-то" – говорит Александр.

Он рассказывает, что из города все стараются уехать. А у кого не было возможности, у кого дом и земля – тот остается. У его родителей возникли проблемы с работой. У матери, говорит парень, есть три высших образования и опыт работы, а в Украину приехала и должна была работать "в непонятной конторке". Родители Александра были предпринимателями, однако с началом войны им стало тяжело.

"Люди, которые всю жизнь проработали головой, должны менять что-то. Там не то что жить невозможно, просто представьте, что вы выходить на улицу в воскресенье, а в парке 90% людей, которых вы увидите – пенсионеры. Казалось бы, в воскресенье в парке должен был бы увидеть семью, которая гуляет с ребенком. Когда я сижу и пью в центре города кофе, то мне не хочется видеть машину с мужчинами и с автоматами", – говорит Александр.

Сейчас он поступил на бюджетную форму через программу "Донбасс-Украина". Вспоминает, как приехал в Киев и пошел сам гулять "куда глаза видят, потому что нет комендантского часа, все открыто. Город живет ночью".

"Здесь ночью больше людей, чем там днем. Я не знаю, буду ли туда ездить, слишком много интервью дал. Я просто не скрываю никогда ничего, а мама волнуется и говорит, чтобы я ничего лишнего не говорил. А я такой какой есть. Я правду говорю. То, что видел – то и говорю. А если нас за правду наказывать будут, то что это?" – размышляет Александр.