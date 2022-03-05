Люди встретили российских захватчиков возгласами "Украина". Соответствующее видео появилось в сети 5 марта.

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Луганщина – Украина

На опубликованных кадрах видно, как в Белокуракино люди стали напротив оккупантов и фактически в глаза им начали выкрикивать "Украина". Те по-прежнему были в шоке от такой встречи.

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Итак, план так называемого "освобождения Украины" от Путина провалился.

От Белокуракино до оккупированного Луганска – почти 130 километров.

Не первый пример героизма украинцев

Раньше всю Украину поразил Херсон – здесь тысячи людей вышли против оккупантов с сине-желтыми флагами . В то же время звучали разные патриотические лозунги. В итоге рашисты вынуждены были покинуть центр города .

Украинцы выступили против оккупантов в Херсоне: смотрите видео с телеграмм-канала "Всевидящее око"

Также против захватнической колонны без оружия вышли жители Мелитополя в Запорожье. На опубликованных в сети видео видно, как оккупанты стреляют в людей, а те не думают останавливаться и идут прямо на них. В то же время мелитопольцы громко кричали, чтобы россияне уходили.

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