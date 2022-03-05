Люди зустріли російських загарбників вигуками "Україна". Відповідне відео з’явилося в мережі 5 березня.

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Луганщина – України

На опублікованих кадрах видно, як у Білокуракиному люди стали навпроти окупантів та фактично у вічі їм почали вигукувати "Україна". Ті, як і раніше, були в шокові від такої зустрічі.

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Отже, план так званого "визволення України" від Путіна вкотре провалився.

Від Білокуракиного до окупованого Луганська – майже 130 кілометрів / Карта Google

Не перший приклад героїзму українців

Раніше всю Україну вразив Херсон – тут тисячі людей вийшли проти окупантів з синьо-жовтими прапорами. Водночас лунали різні патріотичні гасла. У підсумку рашисти змушеними були покинути центр міста.

Українці виступили проти окупантів у Харсоні: дивіться відео з телеграм-каналу "Всевидящее око"

Також проти загарбницької колони без зброї вийшли жителі Мелітополя на Запоріжжі. На опублікованих у мережі відео видно, як окупанти стріляють у людей, натомість ті не думають зупинятися та йдуть прямо на них. Водночас мелітопольці голосно кричали, аби росіяни йшли геть.

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Мелітополь повстав проти окупантів: дивіться відео

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