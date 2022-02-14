При этом Зеленский поздравил супругу с Днем влюбленных. Он подарил ей букет цветов.
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Снимаем это видео с супругой не просто так. Ведь сейчас важно показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине,
– сказал президент.
Первая леди поздравила всех с праздником.
"Хотим сказать любим друг друга, любим Украину", – сказала Зеленская.
В конце супруги обменялись нежными поцелуями.
Зеленский поздравил жену: смотрите видео
Политики и нардепы убегают на фоне угрозы: что известно
- Некоторые СМИ сообщали, что Елена Зеленская с детьми уехали из Украины и находятся на вилле в Италии. В то же время на фоне российской угрозы нападения некоторые нардепы и олигархи покинули Украину.
- В Совете нацбезопасности и обороны, который заседал 14 февраля тайно, подтвердили информацию СМИ о том, что за границей в настоящее время находятся более 20 народных избранников. Спикер парламента Руслан Стефанчук сказал, что таких нардепов 23.
- На заседании фракции "Слуга народа" 14 февраля рассматривали, что будут делать с такими депутатами. В частности, им обещали проблемы с возвращением в Украину.