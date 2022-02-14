При этом Зеленский поздравил супругу с Днем влюбленных. Он подарил ей букет цветов.

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Снимаем это видео с супругой не просто так. Ведь сейчас важно показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине,

– сказал президент.

Первая леди поздравила всех с праздником.

"Хотим сказать любим друг друга, любим Украину", – сказала Зеленская.

В конце супруги обменялись нежными поцелуями.

Зеленский поздравил жену: смотрите видео

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