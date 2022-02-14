При цьому Зеленський привітав дружину із Днем закоханих. Він подарував їй букет квітів.

До теми Скільки всього хочеться сказати, але ми тут не одні, – Зеленський привітав дружину з 44-річчям

Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Адже зараз важливо показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні,

– сказав президент.

Перша леді привітала усіх зі святом.

"Хочемо сказати кохаємо одне одного, кохаємо Україну", – сказала Зеленська.

Наприкінці подружжя обмінялось ніжними поцілунками.

Зеленський привітав дружину: дивіться відео

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