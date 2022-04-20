Мы уже доказали, что наши институции способны пройти испытания – Зеленский о вступлении в ЕС

Все наше государство и его институты продолжают работать несмотря на войну. Поэтому Украина доказала, что готова и должна быть частью Евросоюза.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на его обращение.

К теме Оборонная и финансовая поддержка, перспективы членства в ЕС: Зеленский встретился с Шарлем Мишелем

Мы уже защищаем мир Европы

Глава государства подчеркнул, что сейчас этот исторический момент, когда мы можем развить наибольшую скорость в присоединении к Евросоюзу. Ведь наше государство очень много для этого делает.

Мы уже доказали, что наши институции могут пройти даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что видит со стороны всех наших друзей в ЕС поддержку. Они готовы максимально помогать нашему движению к присоединению.

Вечернее обращение президента за этот день: смотрите видео