Таку думку 20 квітня висловив президент Володимир Зеленський. Про це пише 24 канал із посиланням на його звернення.

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Ми вже захищаємо мир Європи

Глава держави наголосив, що зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути найбільшу швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Адже наша держава вже дуже багато цього робить.

Ми вже довели, що наші інституції можуть пройти навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що бачить з боку всіх наших друзів у ЄС підтримку. Вони вже готові максимально допомагати нашому руху до приєднання.

Вечірнє звернення президента за цей день: дивіться відео