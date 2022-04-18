Мы уже не можем вывозить людей из Кременной, – глава Луганской ОВА

Многие города и поселки Луганской области находятся под постоянными обстрелами. Поэтому ситуация с эвакуацией осложняется.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуация из Кременной сейчас уже невозможна, передает 24 канал.

До недавнего времени была возможность вывозить людей из Кременной. Это яркий пример. Мы обращались к людям с призывом выезжать, потому что будет беда. Сегодня ночью ситуация резко изменилась, было тяжелое сражение, и орки уже сейчас контролируют Кременную,

– рассказал Гайдай.

Глава ОВА снова призвал эвакуироваться жителей, которые находятся во все еще свободных городах.

Он также объяснил, что власть области не озвучивает откуда и каким способом вывозит жителей, так как часто после распространения такой информации российские оккупанты наносят удар по этим местам.

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