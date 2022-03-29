Мы уже прислали России предложение о встрече президентов Зеленского и Путина, – Арахамия
В Стамбуле состоялся раунд переговоров Украины и России. Украинская сторона до сих пор хочет добиться проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В частности, уже направили соответствующее предложение в РФ.
Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия после завершения переговоров в Турции, передает 24 канал.
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По его словам, Украина уже имеет достаточно наработанного материала для того, чтобы сделать возможной встречу президентов.
Мы направили такое предложение в РФ, ждем от них ответа,
– сказал Давид Арахамия.
Еще один член украинской делегации Николай Давидюк добавил, что вопросы территории Донбасса вынесены в отдельный пункт, который будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Зеленским и Путиным. По его словам, другие спорные вопросы уже провозглашены.
К слову, в Турции 29 марта состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны обсуждали прекращение войны в Украине, однако делегации не подписали никаких договоренностей.
Украина предоставила России предложения по договору о гарантиях безопасности. Давид Арахамия считает, что гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения. Однако механизм должен быть еще жестче.
Какие государства могут стать гарантами Украины:
- Страны Совбеза ООН,
- Китай,
- Турция,
- США,
- Франция,
- Германия,
- Израиль,
- Канада
- Италия.
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