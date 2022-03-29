Мы уже прислали России предложение о встрече президентов Зеленского и Путина, – Арахамия

В Стамбуле состоялся раунд переговоров Украины и России. Украинская сторона до сих пор хочет добиться проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В частности, уже направили соответствующее предложение в РФ.

Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия после завершения переговоров в Турции, передает 24 канал.

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По его словам, Украина уже имеет достаточно наработанного материала для того, чтобы сделать возможной встречу президентов.

Мы направили такое предложение в РФ, ждем от них ответа,

– сказал Давид Арахамия.

Еще один член украинской делегации Николай Давидюк добавил, что вопросы территории Донбасса вынесены в отдельный пункт, который будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Зеленским и Путиным. По его словам, другие спорные вопросы уже провозглашены.

К слову, в Турции 29 марта состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны обсуждали прекращение войны в Украине, однако делегации не подписали никаких договоренностей.

Украина предоставила России предложения по договору о гарантиях безопасности. Давид Арахамия считает, что гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения. Однако механизм должен быть еще жестче.

Какие государства могут стать гарантами Украины:

Страны Совбеза ООН,

Китай,

Турция,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада

Италия.

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