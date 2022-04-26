"Мы с вами": в Кракове устроили масштабный марш в поддержку Украины

По всему миру поддерживают титаническое противостояние Украины российской агрессии. Так, сотни наших земляков и поляков прошлись по улицам Кракова, чтобы выразить свою солидарность.

Для проведения марша в поддержку перекрыли несколько улиц в центре города. Это сделали для того, чтобы украинцы и поляки совместно поддержали нашу страну в непростой борьбе против России.

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Молчание – это насилие

Во время марша люди несли сине-желтые флаги. Один из них украшала надпись "Мы с вами". Люди также выкрикивали лозунги:

"Молчание – это насилие",

"Остановить второго Гитлера",

"НАТО, закрой небо".

В центре Кракова прошла акция в поддержку Украины:

Фотограф Андрей Рафаэль, который снял фоторепортаж, рассказал, что перекрыли не только центр города. Остановили движение еще и по тем улицам, которые без автомобилей давно не видели.

Потому что поляки поддерживают Украину. Потому что цивилизованный мир понимает, за что сегодня воюют украинцы,

– подчеркнул он.

Отметим, что в Нью-Йорке вышли на акцию поддержки Мариуполя, а также защитников города. Люди во время митинга скандировали "Азов".

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