Для этого президент Украины впервые за долгое время в своем видеообращении перешел на русский язык. 24 канал передает детали речи Зеленского.

Читайте также Сосредотачиваются на Лисичанске: враги перебрасывают мобилизованных из Донбасса, но те бунтуют

Обращение Зеленского к российским военным

На фоне массированных ударов российских оккупантов по территории Украины 26 июня президент отметил, что у России нет столько ракет, сколько у украинцев уверенности в собственных силах. Вместе с тем президент адресно обратился к тем россиянам, которые запускают по нашим территориям смертельные снаряды.

Все пилоты, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что избежит ответственности, мол, что "был такой приказ", – вы ошибаетесь,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что когда российские ракеты бьют по украинским жилым домам – это военные преступления, и суд – это то, что ожидает тех россиян, которые участвуют в их запуске. "Вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде!" – подытожил Владимир Зеленский.

К теме В Кремле за вас уже все решили, – Зеленский призвал белорусов не участвовать в войне

Ракетные удары по Украине 26 июня

Около 6:24 утра в Киеве прогремели сразу четыре взрыва. Враг нанес ракетные удары по Шевченковскому району столицы – из двух жилых домов пришлось эвакуировать мирных жителей.

Впоследствии стало известно, что вражеская ракета попала в девятиэтажку, в результате чего вспыхнул пожар площадью около 300 квадратных метров. Впоследствии пожар удалось ликвидировать спасателям. Ракеты были выпущены россиянами из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с Каспийского моря.

По последним данным, количество пострадавших в результате подлого удара оккупантов с воздуха составляет 6 человек, один человек, к сожалению, погиб. Среди потерпевших, в частности, 7-летняя девочка.

Два вражеских "прилета" 26 июня зафиксированы также вблизи Черкасс. По данным ОВА, ракета российских оккупантов повредила инфраструктурный объект. К сожалению, погиб один человек, еще 5 – пострадали.

Не утихают звуки взрывов в Харьковской области. Вскоре после публикации видеообращения Зеленского жители областного центра начали сообщать о сразу нескольких "прилетах".

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского за 26 июня: смотрите видео