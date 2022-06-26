Соответствующую информацию сообщили СМИ. Это произошло ориентировочно в 23:38 26 июня.

К теме Оккупанты обстреляли дом и больницу в Харькове, также сожгли 5 машин

Оккупанты снова запустили ракеты по Харькову

СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!,

– говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале "Харьков Life" написали, что российские оккупанты уже запустили 5 ракет, есть "прилеты". Также там показали фото запуска, по данным канала, 4 ракеты.

В телеграм-канале показали запуск 4 ракет по Харькову

Также обнародовали видео, на котором слышен очередной "прилет" по Харькову.

В Харькове снова слышны взрывы: смотрите видео

Коротко о последних "прилетах" в Харьковской области

26 июня оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова. В областной прокуратуре рассказали, что уже начали досудебное расследование в трех уголовных производствах, которые касаются нарушения законов и обычаев войны. Известно, что враг атаковал больницу, дом и гаражи. В результате сгорели 5 автомобилей.

Также российские оккупанты стреляли по Харькову в ночь на 26 июня. Взрывы были слышны сначала в Индустриальном районе города. Впоследствии – на северо-востоке Харькова. Там прогремели три взрыва, после них начались пожары. Советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что есть пострадавшие среди гражданских. Предварительно говорилось о двух.

25 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли ядерную установку в Харькове. Речь идет об "Источнике нейтронов". В Госатомрегулировании сообщили, что эта, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если бомбардировки и обстрелы площадки будут продолжаться в дальнейшем, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.

Смотрите также – глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты обстреливают Харьков уже почти "по графику": видео