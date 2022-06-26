Для цього президент України вперше за довгий час у своєму відеозверненні перейшов на російську мову. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Звернення Зеленського до російських військових

На тлі масованих ударів російських окупантів по території України 26 червня, президент зауважив, що у Росії немає стільки ракет, скільки в українців впевненості у власних силах. Разом з тим президент адресно звернувся до тих росіян, які запускають по наших територіях смертельні снаряди.

Всі пілоти, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, мовляв, що "був такий наказ", – ви помиляєтесь,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що коли російські ракети б'ють по українським житловим будинкам – це воєнні злочини, й суд – це те, що очікує на тих росіян, які беруть участь у їхньому запуску. "Ви не сховаєтесь ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні у Білорусі. Ніде!" – підсумував Володимир Зеленський.

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Ракетні удари по Україні 26 червня

Близько 6:24 ранку у Києві пролунали одразу чотири вибухи. Ворог завдав ракетних ударів по Шевченківському району столиці – з двох житлових будинків довелось здійснити евакуацію мирних мешканців.

Згодом стало відомо, що ворожа ракета влучила у дев'ятиповерхівку, унаслідок чого спалахнула пожежа площею близько 300 метрів квадратних. Згодом пожежу вдалось ліквідувати рятувальникам. Ракети були випущені росіянами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 з Каспійського моря.

За останніми даними, кількість постраждалих унаслідок підлого удару окупантів з повітря становить 6 осіб, одна людина, на жаль, загинула. Серед потерпілих, зокрема, 7-річна дівчинка.

Два ворожі "прильоти" 26 червня зафіксовано також поблизу Черкас. За даними ОВА, ракета російських окупантів пошкодила інфраструктурний об'єкт. На жаль, загинула одна людина, ще 5 – постраждали.

Не вщухають звуки вибухів на Харківщині. Невдовзі після публікації відеозвернення Зеленського мешканці обласного центру почали повідомляти про одразу кілька "прильотів".

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 26 червня: дивіться відео