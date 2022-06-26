Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 26 червня, повідомляє 24 канал. Глава держави зауважив, що білоруси – не раби й не гарматне м'ясо.

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Зеленський закликав білорусів не йти на війну проти України

Президент 26 червня звернувся до білорусів – і цивільних, і військових. Він наголосив, що їх силою втягують у війну проти України.

І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що знає про те, що народ Білорусі підтримує Україну та українців, а не війну.

"І саме тому вас – усіх білорусів – російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. І я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї.

"Я впевнений, ми вистоїмо й повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", – зазначив Зеленський.

Глава держави підсумував, що наступний тиждень буде дуже важливим для усіх. Тому потрібно продовжувати працювати на всіх рівнях і не збавляти темп.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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