Сили спеціальних операцій, які займалися подавленням білоруських протестів у 2020 – 2021 роках та часто задіяні й зараз, будуть виконувати наказ Лукашенка. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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"Кількість цих офіцерів, контрактників, прапорщиків – може варіюватися від 6 тисяч й до 12. Навряд чи більше, ніж 15 тисяч військовослужбовців. Це, звісно, немала кількість", – повідомив Павло Латушко.

За його словами, солдати строковики, які прийшли по призову й живуть в білоруському середовищі, спілкуються із сімʼями, користуються інтернетом, – мають інше сприйняття.

З точки зору внутрішніх опитувань, які проводять в Білорусі, показують, що більшість суспільства, як і достатньо велика кількість військовослужбовців, проти війни в Україні та проти участі у війні в Україні. Тут різні можуть бути категорії,

– повідомив Павло Латушко.

"Проти участі набагато більше, тому що ніхто не хоче повернутися "двохсотим вантажем" в Білорусь", – додав Латушко.

Він зазначив, що не потрібно закликати білоруських військових підходити до кордону, підіймати руки догори з білим прапором.

"Я думаю, що тут правий Арестович – відповідь буде одразу, швидка та жорстка. Тому найправильніший підхід для білоруських військових йти в ліс або повертати зброю проти того, хто віддає незаконний наказ", – підсумував білоруський опозиціонер.

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