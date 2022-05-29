Мы видим их насквозь, – Ким заверил, что внезапный штурм Николаева невозможен

Внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Более того, даже если захватчики будут двигаться в сторону города, на то, чтобы подойти сюда, потребуются месяцы.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что пока о таком штурме речь не идет в том числе и потому, что у российских военных нет мотивации.

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Штурм Николаева сейчас невозможен

По словам Кима, в Николаеве готовы к любому развитию событий. Глава ОВА отметил, что за время полномасштабной войны украинцы научились определенным вещам, есть много военных, которые приехали и хотят защищать родную землю. "Это уже не 24 февраля, хотя и тогда им было не просто", – констатировал он.

Виталий Ким убежден, что в российском наступлении и штурме Николаева нет никакой логики – кафиры к этому не готовы.

Мы видим их насквозь через весь Херсон. То, что сейчас едет там – колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, а то, что они вырыли где-то из складов,

– поделился Ким.

То есть Украине поставляют новые противотанковые средства, а у россиян – старые танки. Ким рассказал, что даже интересовался у военных, сможет ли наша новейшая техника взять в прицел их старуху, нужно ли будет бить по ней чем-нибудь попроще.

Но даже если "взять Николаев" будет для кафиров принципиально, это займет много времени. Чтобы продвинуться, нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к городу, занять окрестности. По словам Кима, на это уходит минимум 1 – 2 месяца. О таких намерениях и шагах захватчиков украинская сторона, конечно же, будет знать и действовать соответственно.

Мы будем видеть это. Не будет так, что мы очнулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно,

– убеждает Ким.

Однако глава Николаевщины подчеркнул, что в планах Украины совсем другое. Наши военные получают ударную технику и знают, что делать с оккупантами. Они, в свою очередь, "закапываются в бетон, потому что понимают, что мы сейчас им что-нибудь пошлем".

Оккупанты обстреливают Николаев с воздуха

Несмотря на положительные прогнозы Кима и военных, враг регулярно атакует Николаев с воздуха. Сегодня, 29 мая, в городе неоднократно раздавались взрывы . В результате утренних обстрелов жилого района были ранены два человека, а один человек – погиб. Также были повреждены 3 многоэтажки.

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