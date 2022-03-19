Мы влупили их в Чернобаевке в шестой раз, – Арестович о разбитых оккупантах

Бить врага в Чернобаевке уже стало хорошей традицией для ВСУ. Наши военные наносят удар за ударом, а россиян это ничему не учит.

В ночь на 19 марта украинские защитники атаковали аэродром в Чернобаевке в шестой раз. Об этом на своей фейсбук-странице рассказал Алексей Арестович, советник главы ОП.

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Впервые ВСУ ударили по вражеской технике в Чернобаевке еще 7 марта. Как ранее отмечал Арестович, во время одного из таких ударов нашей армии, по предварительным данным, удалось уничтожить передовой командный пункт 8 общевойсковой армии России и ликвидировать ее командующего – генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Как реагируют в сети

– написал Арестович в 01:11 и проиллюстрировал свое сообщение забавным мемом.

Пользователи соцсети активно оставляют комментарии под публикацией. Большинство удивляется тому, что жизнь ничему не учит оккупантов. Они ведь снова и снова возвращаются туда, где уже были разбиты.

"Это их пятая колонна пошла узнавать, почему первая не выходит на связь";

"Теперь мы знаем, что такое настойчивость";

"Надеюсь, это отомстили за Николаев сегодня";

"Вот это колыбельная! Спасибо моей Херсонщине за Чернобаевку".

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