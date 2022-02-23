Мы вместе с Украиной, которой угрожает мощная агрессия России, – Дуда в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда, будучи с визитом в Киеве, выразил поддержку Украине. Он подчеркнул, что Россия пытается запугать НАТО и попросил Владимира Путина отвести войска.

Соответствующие заявления польский лидер Анджей Дуда сделал на совместном с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге, сообщает 24 канал.

Читайте также Надо немедленно ввести санкции в отношении России, – Дуда

Дуда выразил поддержку Украине

Мы с президентом Науседой сейчас здесь, потому что мы друзья Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии. Сегодня мы здесь как представители стран Люблинского треугольника,

– отметил Дуда.

Он еще раз выразил свою поддержку украинцам, которые находятся в сложном положении, и солидарность со страной. А у России политик попросил соблюдать мир и спокойствие.

Действия Москвы представляют угрозу для НАТО

Дуда также отметил, что действия Москвы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин. Считаем, что, к сожалению, они представляют угрозу не только для Украины, но и для всего нашего региона, в частности восточного фланга НАТО и целого ЕС", – подчеркнул Дуда.

Призыв к России отвести войска

Польский президент выразил надежду, что полномасштабную войну в Украине все же удастся избежать.

"Призываем президента Путина и людей, которые принимают в России решения, чтобы они сдержались и не отдавали приказ относительно вооруженной агрессии в Украине", – добавил Дуда.

Кроме того, он выразил резкое осуждение решения главы Кремля признать боевиков на Донбассе. "Это отказ от минских договоренностей", – пояснил политик. А также очередным "топтанием" Москвой международного права. Дуда еще раз призвал государство-агрессор к деэскалации и отводу войск от украинских границ.

Дополняем новость...