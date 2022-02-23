Мы вместе с Украиной, которой угрожает мощная агрессия России, – Дуда в Киеве
Президент Польши Анджей Дуда, будучи с визитом в Киеве, выразил поддержку Украине. Он подчеркнул, что Россия пытается запугать НАТО и попросил Владимира Путина отвести войска.
Соответствующие заявления польский лидер Анджей Дуда сделал на совместном с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге, сообщает 24 канал.
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Дуда выразил поддержку Украине
Мы с президентом Науседой сейчас здесь, потому что мы друзья Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии. Сегодня мы здесь как представители стран Люблинского треугольника,
– отметил Дуда.
Он еще раз выразил свою поддержку украинцам, которые находятся в сложном положении, и солидарность со страной. А у России политик попросил соблюдать мир и спокойствие.
Действия Москвы представляют угрозу для НАТО
Дуда также отметил, что действия Москвы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего региона.
"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин. Считаем, что, к сожалению, они представляют угрозу не только для Украины, но и для всего нашего региона, в частности восточного фланга НАТО и целого ЕС", – подчеркнул Дуда.
Призыв к России отвести войска
Польский президент выразил надежду, что полномасштабную войну в Украине все же удастся избежать.
"Призываем президента Путина и людей, которые принимают в России решения, чтобы они сдержались и не отдавали приказ относительно вооруженной агрессии в Украине", – добавил Дуда.
Кроме того, он выразил резкое осуждение решения главы Кремля признать боевиков на Донбассе. "Это отказ от минских договоренностей", – пояснил политик. А также очередным "топтанием" Москвой международного права. Дуда еще раз призвал государство-агрессор к деэскалации и отводу войск от украинских границ.
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