Мы воюем не с Путиным

Всем, кто рассказывает, что виноваты не россияне, а Путин, и что война завершится после отстранения х*йла от власти, должны знать, как русня относится к войнам с Украиной.

71% россиян испытывает гордость из-за войны с Украиной. Почти три четверти россиян поддерживают войну против Украины, испытывая такие положительные эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

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Россияне подверглись пропаганде

Более двух третей россиян узнают новости о войне по телевидению: 87% – с государственных телеканалов, 22% – по радио.

Так вот, мы сражаемся не с Путиным и его окружением. Мы сражаемся с московской ордой, которая в очередной раз стремится нас уничтожить. И к этому стремятся почти 2/3 россиян.

Россияне поддерживают войну, которую Путин начал против Украины / Фото Getty Images

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Призывы не помогут

Потому прекращайте призывать россиян прекратить войну – это не поможет. Они сейчас счастливы. Убийство и смерть – это суть их цивилизации

Наш единственный шанс на выживание – уничтожить их.

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