Мы восхищаемся вами, украинцы, – лидер белорусской оппозиции Тихановская

4 марта 2022 , 02:25
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Источник:

ютуб Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала начать антивоенное движение в Беларуси. И выступила с поддержкой украинского народа.

По ее словам, многие люди в Беларуси – против войны с Украиной. А белорусы за рубежом уже помогают украинским беженцам.

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Тихановская выступила в поддержку украинцев и против войны

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусы – против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, "который уже сдал часть суверенитета страны, чтобы стать частью агрессии против Украины".

Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин президент. Ваши действия – пример единства руководства государства и всего народа,
– сказала Тихановская.

И добавила, что белорусы за границей помогают украинским беженцам и поставляют оборудование и лекарства. А еще:

  • Есть волонтеры, помогающие украинской территориальной обороне.
  • Есть матери военных, которые убеждают своих сыновей не идти воевать против Украины.
  • Есть просто неравнодушные, ведущие "рельсовую войну" (мешают военной технике двигаться по железной дороге) у границ с Украиной.

И вообще – белорусов, которые выполнять преступные приказы Лукашенко отказались, становится все больше: "И они ваши союзники. Сейчас и навсегда".

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Автор: Олесь Друкач