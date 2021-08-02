Мы возвращаем Крым домой, в Украину, – Зеленский о Крымской платформе
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Крымской платформы является возвращение оккупированного Россией полуострова в состав Украины. Саммит состоится 23 августа 2021 года.
Во время мероприятия наше государство вместе с партнерами подпишет декларацию об общих договоренностях и намерениях. Об этом глава государства сообщил 2 августа, представляя программу празднования 30-летия Независимости.
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Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой – в Украину. Надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме. Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае, когда будет поднимать флаг Украины в Крыму,
– сказал президент.
Владимир Зеленский добавил, что сейчас свое участие в саммите на сегодня подтвердили 29 стран. Отдельно:
- США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и другие.
По его словам, также будет много стран Европейского Союза, это "большой, но не окончательный список".
Что такое крымская платформа?
Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное, и инициировать новые решения для возвращения Крыма.
Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.