Мы все ближе к ЕС, – Ермак подтвердил, что Украина подаст заявку летом.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице у телеграмм сообщил, что мы все ближе к ЕС.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет летом 2022 года.

Важно Киев получил опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз

Андрей Ермак отметил, что нужно раньше, поэтому сделают все, чтобы ускорить этот процесс.

Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украину. Она увидела своими глазами последствия "русского мира" в Буче,

– сообщил Андрей Ермак.

"Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", – добавил Ермак.

Обратите внимание – Когда Украина станет "кандидатом в ЕС": смотрите видео