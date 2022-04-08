Мы все ближе к ЕС, – Ермак подтвердил, что Украина подаст заявку летом.
8 апреля 2022 , 21:06Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице у телеграмм сообщил, что мы все ближе к ЕС.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет летом 2022 года.
Важно Киев получил опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Андрей Ермак отметил, что нужно раньше, поэтому сделают все, чтобы ускорить этот процесс.
Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украину. Она увидела своими глазами последствия "русского мира" в Буче,
– сообщил Андрей Ермак.
"Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", – добавил Ермак.
Обратите внимание – Когда Украина станет "кандидатом в ЕС": смотрите видео