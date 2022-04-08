За його словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради влітку 2022 року.

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Андрій Єрмак зазначив, що потрібно раніше, тому зроблять все, щоб ще пришвидшити цей процес.

Зараз пані Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом в Україні. Вона побачила на власні очі наслідки "руського міра" в Бучі,

– повідомив Андрій Єрмак.

"Ми точно не зупинимось, Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", – додав Єрмак.

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