Мы все ближе к трем Bayraktar, – директор фонда Притулы о том, как идет сбор денег

Вчера, 22 июня, волонтер Сергей Притула объявил о сборе средств в рамках проекта "Народный Байрактар". На акцию сразу же откликнулись – за сутки украинцы собрали большую часть денег.

Об этом 24 каналу рассказала директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр. Она отметила, что на утро 23 июня уже собрали более 300 миллионов гривен.

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Люди продолжают бросать деньги

Как напомнила директор, их фонд хочет купить 3 ударных оперативно-тактических беспилотных летательных аппарата Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. В то же время денег, которые уже собрали, хватит на 2 таких беспилотника.

Невероятно, люди продолжают "насыпать" деньги и суммы растут. Мы все ближе к трем Bayraktar,

– отметила директор фонда.

Откуда присылают деньги

По словам Гвоздяр, есть ряд иностранных платежей от наших как близких соседей, так и заокеанских. Однако все же больше людей присылает деньги из Украины.

"Это платежи по 10, 20, 50, 100 гривен. Собственно, их львиная доля. Это невероятно радует, что очень многие объединились вокруг такой возможности помочь Вооруженным Силам Украины", – отметила она.

Вклад для совместной победы

Как отметила волонтер, нельзя сказать, что Украина экономически успешное государство, поскольку приходится покупать те же Bayraktar. Однако самое главное, что каждый украинец готов отдать частицу того, что может, для общей победы.

Эти все 5, 10, 20 гривен – для кого-то, возможно, только чашка кофе, однако для кого-то это большая сумма. У каждого по-разному, но главное вклад людей,

– заметила Гвоздяр.

Почему Bayraktar

Она рассказала, что сейчас уже продолжаются переговоры по приобретению 3 беспилотников Bayraktar для ВСУ. Кроме того, добавила, что 8 лет волонтерства для нашей армии дали их фонду понимание и опыт, который сейчас очень помогает.

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Как сказала директор, их фонд покупает многие вещи, которые необходимы украинским военным. Впрочем, именно Bayraktar – это возможность как-то повлиять на ход российско-украинской войны.

Цели на будущее

По словам Гвоздяр, возможно, в будущем у них будут более амбициозные цели. Однако сейчас Bayraktar – это главная вещь, которая может помешать врагу захватывать наши города или разрушать их.

"Пусть останавливаются российские захватчики, а мы останавливаться не будем. И предел наших возможностей и планов прямо пропорционален тому, насколько далеко готов зайти наш враг", – подчеркнула волонтер.

Директор Благотворительного фонда Сергея Притулы рассказала о сборе денег на Bayraktar: смотрите видео



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