Мы все делаем не зря, – Романяк рассказала подробности проекта об усыновлении "Родные"

Последние съемки перед стартом проекта "Родные" уже закончились. Позади осталось несколько месяцев путешествий по всей стране.

За это время отсняли 10 историй семей, которые усыновили или взяли в приемную семью детей. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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Автор и ведущая проекта "Родные" Марьяна Романяк уверена, что зрителей второй сезон точно поразит.

Мы будем ломать стереотипы о том, кто может воспитывать и усыновлять детей,

– подчеркнула Романяк.

Самое важное не где обитают герои проекта, а как рассказать их истории и найти удачные кадры. По словам режиссера монтажа проекта Михаила Босяка, нет историй, которые были бы похожи друг на друга.

"У каждого – своя (история – 24 канал). Начинаешь монтировать, а потом должен со слезинкой "добить" это до конца. Думаешь, что это еще какому-то ребенку поможет", – поделился Босяк.

Старт проекта – 1 июня на 24 канале

Проект стартует с истории винничан, а именно с семьи ветерана российско-украинской войны, который потерял трех собратьев. Это вдохновило его усыновить троих деток.



Съемки проекта "Родные" закончились / Фото 24 канала

Также отсняли историю известной украинской художницы и журналистки Ольги Бартиш, которая удочерила маленькую девочку. Уже несколько лет она описывает процесс усыновления в сетях, не скрывая поражения и победы их семьи.

Это тема, на которую нужно говорить громче, шире, масштабнее. Чтобы люди рассказывали о своем опыте, своих историях. Именно такой информации не хватает потенциальным усыновителям,

– рассказала Бартиш.

Каждый из съемочной команды признался, что очень трудно "не пропускать через себя" эти истории, особенно детей, которых еще можно усыновить.

Проект "Родные" возвращается: смотрите сюжет 24 канала

Кристина Браславская – режиссер проекта отметила: "приходя домой, меня встречает с объятиями моя дочь. И я вижу, как я ей нужна, как она меня ждет. Я задумываюсь о том, что дети в приютах ждут своих родителей: но не 3 часа, а годами".

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Результаты прошедшего сезона программы

В прошлом сезоне после выхода программ, усыновили несколько детей, которых снимали для проекта "Родные". Кроме того, фонд имеет горячую линию для потенциальных усыновителей.

Руководительница департамента благотворительных программ БФ "Родные" Марта Красногор отметила, что за период работы медиапроекта одновременно начала функционировать горячая линия. "Мы приняли более 200 звонков по вопросам усыновления. Пятеро деток нашли своих родных и воспитываются в кругу родных людей", – добавила она.

Романяк: мы все делаем не напрасно

Уже сегодня, 1 июня, в 18:30 проект "Родные" стартует на 24 канале.

Марьяна Романяк поделилась: "во время первого сезона мы с коллегами говорили, мол, если хотя бы один ребенок найдет свою семью, это означает, что мы все делаем не зря. По результатам первого сезона, 5 деток нашли свои семьи".



Найти героев для программы было очень трудно / Фото 24 канала

По словам автора, самой главной целью является то, чтобы каждый ребенок понимал, что такое семейное тепло и рос в уюте и безопасности. Еще одной важной миссией проекта является то, чтобы родители, которые увидят истории других семей, вдохновились тем, что однажды в их семье появился ребенок, которого они могут усыновить.

О сложности поиска героев

Найти семьи, которые готовы рассказать свою историю по усыновлению, это большой челлендж. В частности из-за того, что в Украине есть тайна усыновления. Родители не обязаны говорить детям о том, что их усыновили.

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Было сотни отказов. Порой герои отказывались от съемок в последний момент. "Это был очень долгий путь. Я радуюсь, что нам все же удалось найти тех смельчаков, которые не боятся рассказывать свои истории", – добавила ведущая программы.