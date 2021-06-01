За цей час відзняли 10 історій сімей, які всиновили чи взяли у прийомну сім'ю дітей. Детальніше – в сюжеті 24 каналу.

До теми "Рідні" повертаються: на 24 каналі покажуть нові 10 історій сімей, які усиновили дітей

Авторка і ведуча проєкту "Рідні" Мар'яна Романяк впевнена, що глядачів другий сезон точно вразить.

Ми ламатимемо стереотипи про те, хто може виховувати та всиновлювати дітей,

– наголосила Романяк.

Найважливіше не де мешкають герої проєкту, а як розповісти їхні історії і знайти вдалі кадри. За словами режисера монтажу проєкту Михайла Босяка, немає історій, які були б схожі одна на одну.

"В кожного – своя (історія – 24 канал). Починаєш монтувати, а потім мусиш зі сльозинкою "добити" це до кінця. Думаєш, що це ще якісь дитині допоможе", – поділився Босяк.

Старт проєкту – 1 червня на 24 каналі

Проєкт стартує з історії вінничан, а саме з родини ветерана російсько-української війни, який втратив трьох побратимів. Це надихнуло його всиновити трьох діток.



Зйомки проєкту "Рідні" закінчилися / Фото 24 каналу

Також відзняли історію відомої української художниці та журналістки Ольги Бартиш, яка вдочерила маленьку дівчинку. Вже кілька років вона описує процес усиновлення в мережах, не приховуючи поразки і перемоги їхньої родини.

Це тема, на яку потрібно говорити голосніше, ширше, масштабніше. Щоб люди розповідали про свій досвід, свої історії. Саме такої інформації бракує потенційним усиновлювачам,

– розповіла Бартиш.

Кожен зі знімальної команди зізнався, що дуже важко "не пропускати через себе" ці історії, особливо дітей, яких ще можна всиновити.

Проєкт "Рідні" повертається: дивіться сюжет 24 каналу

Христина Браславська – режисерка проєкту відзначила: "Приходячи додому, мене зустрічає з обіймами моя донечка. І я бачу, як я їй потрібна, як вона мене чекає. Я замислююсь про те, що діти в притулках чекають на своїх батьків: але не 3 години, а роками".

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Результати минулого сезону програми

У минулому сезоні після виходу програм, всиновили кілька дітей, яких знімали для проєкту "Рідні". Окрім того, фонд має гарячу лінію для потенційних усиновителів.

Керівниця департаменту благодійних програм БФ "Рідні" Марта Красногор відзначила, що за період роботи медіапроєкту одночасно почала функціонувати гаряча лінія. "Ми прийняли понад 200 дзвінків щодо питань усиновлення. П'ятеро діток знайшли своїх рідних і виховуються в колі рідних людей", – вона додала.

Відзначимо! Вже сьогодні, 1 червня, о 18:30 проєкт "Рідні" стартує на 24 каналі.

Романяк: Ми все робимо недаремно

Мар'яна Романяк поділилась: "Під час першого сезону ми з колегами говорили, мовляв, якщо бодай одна дитина знайде свою сім'ю, це означає, що ми все робимо недаремно. За результатами першого сезону, 5 діток знайшли свої сім'ї".



Знайти героїв для програми було дуже важко / Фото 24 каналу

За словами авторки, найголовнішою метою є те, щоб кожна дитина розуміла, що таке сімейне тепло і зростала в затишку та безпеці. Ще однією важливою місією проєкту є те, щоб батьки, які побачать історії інших сімей, надихнулись тим, що одного разу в їхній сім'ї з'явилась дитина, яку вони можуть встановити.

Про складність пошуку героїв

Знайти сім'ї, які готові розповісти свою історію з усиновлення, це великий челендж. Зокрема через те, що в Україні є таємниця усиновлення. Батьки не зобов'язані говорити дітям про те, що їх всиновили.

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Було сотні відмов. Деколи герої відмовлялись від зйомок в останній момент. "Це був дуже довгий шлях. Я радію, що нам все ж вдалося знайти тих сміливців, які не бояться розповідати свої історії", – додала ведуча програми.