Мы все завидуем, – российский бизнесмен заявил, что в Кремле нет никого, как Зеленский

Вероятно, в Кремле будет бунт и переворот. Однако, к сожалению, в России пока нет кандидатов, которые действительно смогли бы что-то изменить.

Сейчас у российских властей лишь злостные воры, кровожадные генералы или послушные "овощи". Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Важно Надо Путина сажать за стол переговоров, пока с ним еще готовы говорить – Зеленский

В то же время, он отметил, что в Украине другая ситуация. Владимир Зеленский доказал всем, что он человек с честью.

Все сомневающиеся в Зеленском увидели, что это человек с совестью и честью. В общем, мы все завидуем,

– заявил Чичваркин.

Евгений Чичваркин о вероятном бунте в Кремле: смотрите видео

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