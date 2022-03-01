Наразі у російській владі лише злісні крадії, кровожерні генерали або слухняні "овочі". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський бізнесмен Євген Чичваркін.

Важливо Треба Путіна садити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити, – Зеленський

Водночас він наголосив, що в Україні інша ситуація. Володимир Зеленський довів усім, що він людина з честю.

Усі, хто сумнівались у Зеленському, побачили, що це людина з совістю і честю. Загалом, ми всі заздримо,

– заявив Чичваркін.

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