Мы выдержали в разы больше, чем думал враг: Зеленский опубликовал новые фото сопротивления
2 апреля 2022 , 14:01Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский опубликовал новые фото сопротивления украинцев и героической борьбы за свободу на 38 день войны.
Президент подчеркнул, что мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Украинцы сильный народ и он на своей земле, которую не даст никому оккупировать.
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Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Когда ты на своей земле, тебе все помогает. И сама земля, и реки, и каждый человек. Каждый, даже тот, от кого не ожидал раньше,
– написал Зеленский.
Зеленский опубликовал фото украинского сопротивления на 38 день войны:
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