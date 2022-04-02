Мы выдержали в разы больше, чем думал враг: Зеленский опубликовал новые фото сопротивления

Владимир Зеленский опубликовал новые фото сопротивления украинцев и героической борьбы за свободу на 38 день войны.

Президент подчеркнул, что мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Украинцы сильный народ и он на своей земле, которую не даст никому оккупировать.

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Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Когда ты на своей земле, тебе все помогает. И сама земля, и реки, и каждый человек. Каждый, даже тот, от кого не ожидал раньше,

– написал Зеленский.

Зеленский опубликовал фото украинского сопротивления на 38 день войны:

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