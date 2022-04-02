Президент наголосив, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Українці сильний народ і він на своїй землі, яку не дасть нікому окупувати.

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Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина. Кожна, навіть та, від кого не очікував раніше,

– написав Зеленський.

Зеленський опублікував фото українського спротиву на 38 день війни:

Фото: SES of Ukraine, Serhii Myhalchuk, Stas Yurchenko, Wolfgang Schwan, Daniel Berehulak-Rodriguez, Marian Kushnir, Alfons Cabrera

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