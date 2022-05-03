Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала подчеркнул, что мы вышли на финишную прямую.
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По его словам, Россия называет 9 мая сакральной датой. "Мы уже вышли на финишную прямую (осталась неделя – 24 канала). Мы видим множество странных вещей и заявлений россиян", – добавил он.
Пионтковский отреагировал на предупреждение Минобороны Британии о том, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию на День победы.
На мой взгляд, это безумный сценарий. Но им действительно нужно что-то показать до 9 мая… Они также хотят бросить десант из оккупированного Крыма в Молдову или даже Одессу. Какую-нибудь глупость они обязательно сделают,
– подчеркнул эксперт.
Андрей Пионтковский о 9 мая: "Мы вышли на финишную прямую"
Прогнозы относительно заявлений Путина на 9 мая: коротко
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Кремле планировали до 9 мая захватить Донецкую и Луганскую области, но это не удается. Поэтому они планируют объявить открытую мобилизацию.
- В то же время чиновники Запада и США считают, что Путин может прибегнуть к оглашению войны Украине 9 мая. Это позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы, поскольку он еще хочет завоевать Восток и Юг Украины.
- Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что возможен вариант, когда Россия сделает заявление о присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав своего государства.
- Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин отметил, что российский диктатор может не отважиться объявить всеобщую мобилизацию из-за своего главного страха.
- А сенатор США Боб Менендес озвучил свои опасения в использовании Россией ядерного оружия на 9 мая, чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас украинские войска оказывают мощное сопротивление российскому нашествию.
Кстати, россияне готовятся к проведению "победного" парада на 9 мая. Но похвастаться они могут только большими потерями, которые понесли в войне против Украины. Владимир Зеленский считает, что техники не хватит даже на парад.
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