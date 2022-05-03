Російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу наголосив, що ми вийшли на фінішну пряму.
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За його словами, Росія називає 9 травня сакральною датою. "Ми вже вийшли на фінішну пряму (залишився тиждень – 24 канал). Ми бачимо безліч дивних речей і заяв росіян", – додав він.
Піонтковський відреагував на попередження Міноборони Британії про те, що Путін може оголосили загальну мобілізацію на День перемоги.
На мою думку, це божевільний сценарій. Але їм дійсно треба щось показати до 9 травня… Вони також хочуть кинути десант з окупованого Криму на Молдову або навіть Одесу. Якусь дурницю вони обов’язково зроблять,
– наголосив експерт.
Андрій Піонтковський про 9 травня: "Ми вийшли на фінішну пряму"
Прогнози щодо заяв Путіна на 9 травня: коротко
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Кремлі планували до 9 травня захопити Донецьку та Луганську області, але їм це не вдається. Тому вони планують оголосити відкриту мобілізацію.
- Водночас синовники Заходу та США вважають, що Путін може вдатись до оголошення війни Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили, оскільки він досі хоче завоювати Схід та Південь України.
- Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зауважив, що можливий варіант, коли Росія зробить заяву про приєднання так званих "ДНР" та "ЛНР" до складу своєї держави.
- Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін зазначив, що російський диктатор може не наважитись оголосити загальну мобілізацію через свій головний страх.
- А сенатор США Боб Менендес озвучив свої побоювання у використанні Росією ядерної зброї на 9 травня, аби отримати якусь перемогу. Нагадаємо, що зараз українські війська чинять потужний опір російській навалі.
До слова, росіяни готуються до проведення "переможного" параду на 9 травня. Але похизуватися вони можуть лише великими втратами, яких зазнали у війні проти України. Володимир Зеленський вважає, що техніки не вистачить навіть на парад.
Відео до теми – Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні, – CNN