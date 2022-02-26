Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага, – Зеленский

Владимир Зеленский 26 февраля снова обратился к украинцам. Президент приступил к обращению с хорошей новости.

Украинский лидер заявил, что бои продолжаются во многих городах и районах Украины, сообщает 24 канал. В то же время, украинцы знают, что защищают: страну, землю и будущее своих детей.

Заметьте Длительное настоящее сражение за Киев, – Зеленский

Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что оккупанты хотели заблокировать центр Украины. Враг планировал поставить там своих марионеток, как в Донецке. В то же время, Украина сломала их замысел. Россия не получила никакого преимущества.