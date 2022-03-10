Мы заберем все, включая Донбасс и Крым, – Арестович об окончании войны с Россией

Украинские войска продолжают защищать нашу землю от русского нашествия. Но в самой России уже начались проблемы. Первыми это почувствовали работники оккупационных спецслужб.

Украина пока проводит защиту своей территории, время от времени отвоевывая у врага захваченные до этого позиции. И удерживает украинские города от оккупации – Харьков, Киев, Мариуполь.

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В самой России начались проблемы на экономическом фронте – все из-за введенных санкций. Поэтому многие россияне хотят покинуть страну. Этим приближая ее крах.

"Нам перспективу показывают сами россияне. В Крыму стартовала массовая продажа квартир. Семьи сотрудников спецслужб и вооруженных сил вывезены на материк", – рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, россияне уже "даже не надеются Крым удержать".

Следовательно, пока ВСУ вынуждены проводить маневренную войну. Это для того, чтобы сохранить свою мощь и обессилить врага.

"ВСУ ведут маневренную войну – отдают село, чтобы потом его забрать. Мы заберем все, включая Донбасс и Крым. Просто нужно время. Они не сильные, они длинные", – подытожил Арестович.

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