Мы зашли слишком далеко, – даже Поклонская просит Путина прекратить войну

Эксдепутат Госдумы России и украинофобка Наталья Поклонская записала видеообращение к россиянам против войны в Украине.

Поклонская обратилась к российским властям и обычным россиянам, призвав прекратить военную агрессию в отношении Украины.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения Поклонской:

Мы зашли слишком далеко. И мне кажется пора брать ответственность в свои руки, не передавая ее тем, у кого оружие. Обращаюсь ко всем — и россиянам, и украинцам. Мы должны объединиться друг с другом без прояснения, кто патриот, а кто нет. Мы либо осознаем все вместе, либо уничтожим мир, после чего через страдание придем к пониманию того, что нужно уметь принимать выбор других

Наталья Поклонская известна своими антиукраинскими взглядами и даже подозревается в государственной измене. То, что даже она высказалась против военной агрессии России, о многом говорит.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!