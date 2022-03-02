Поклонська звернулася до російської влади та звичайних росіян, закликавши припинити військову агресію щодо України. –

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення Поклонської:

Ми зайшли надто далеко. І мені здається настав час брати відповідальність у свої руки, не передаючи її тим, у кого зброя. Звертаюся до всіх — і росіян, і українців. Ми маємо об'єднатись один з одним без з'ясування, хто патріот, а хто ні. Ми або усвідомлюємо всі разом, або знищимо світ, після чого через страждання дійдемо розуміння того, що треба вміти приймати вибір інших

Наталія Поклонська відома своїми антиукраїнськими поглядами та навіть підозрюється у державній зраді. Те, що навіть вона висловилася проти військової агресії Росії, багато про що говорить.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!