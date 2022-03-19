Мы же вам обещали ад, – ВСУ показали уничтоженных оккупантов и их технику

19 марта 2022 , 22:01
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Источник:

телеграм "Третья сила"

Бойцы 93 ОМБр уничтожили технику и личный состав оккупантов. Рашистов разбросало на полях.

Украинские защитники показали видео с ликвидированными захватчиками и призвали верить в ВСУ.

На тему Военные ООС отбили 10 атак врага, уничтожили более 100 оккупантов и десятки единиц техники

Мы вам обещали ад, и мы его устроили вам. Это наша земля,
– говорится в сообщении.

Еще раз напомнили, что никакой жалости к оккупантам.

 

Важно – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов:

 

Автор: Ольга Музика