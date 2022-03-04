Президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем обращении 4 марта призвал россиян не молчать об очередном преступлении Владимира Путина. В частности, обстрелы крупнейшей в Европе АЭС в Запорожье.

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Он отметил, что если россияне не забыли жуткие последствия катастрофы в Чернобыле, эвакуацию и жертв ликвидации трагедии – они должны об этом заявить властям, выйти на улицы и говорить.

Русские, как это вообще возможно? Мы же с вами вместе в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный срывом горячий графит,

– заявил Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, радиация не знает, где границы России.

Заметим! Почти всю ночь на 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар примерно в 6:30 утра.

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