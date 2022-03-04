Президент України Володимир Зеленський у своєму ранковому зверненні 4 березня закликав росіян не мовчати про черговий злочин Володимира Путіна. Зокрема, обстріли найбільшої в Європі АЕС у Запоріжжі.

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Він наголосив, що якщо росіяни не забули моторошні наслідки катастрофи у Чорнобилі, евакуацію та жертв ліквідації трагедії – вони мають про це заявити владі, вийти на вулиці та говорити.

Росіяни, як це взагалі можливо? Ми ж з вами разом у 1986 році боролись з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви маєте пам'ятати розкиданий зривом гарячий графіт,

– заявив Зеленський.

Як підкреслив президент України, радіація не знає, де кордони Росії.

Зауважимо! Майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.

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